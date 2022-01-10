Новогодние кражи: от кроссворда до дорогого алкоголя

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Общая тенденция не изменилась: как и прежде, самыми частыми проступками являлись попытки краж и мелкие хулиганства.

Сразу два экипажа ГБР были задействованы по сигналу тревоги, поступившему 1 января в 20.29 из магазина Железнодорожного района. Мужчина в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения попытался украсть бутылку водки и банку энергетика на общую сумму 560 рублей, а когда его задержали, оказал «гвардейцам» активное сопротивление. Бойцы ГБР передали его сотрудникам полиции, которые, оценив невменяемое состояние нарушителя, вызвали на место происшествия еще и бригаду скорой помощи. В итоге неадекватный вор-хулиган был доставлен в больницу.

2 января в магазине на улице Гоголя правонарушения совершали исключительно представительницы женской половины человечества. В 15.00 была задержана девушка, совершившая кражу банки пива стоимостью 50 рублей, а в 20.05 - другая молодая особа, укравшая бутылку шампанского «Лев Голицын» стоимостью 319 рублей.

3 января благодаря сработавшей охранной сигнализации бойцами ГБР ГВАРДИИ была выявлена коммунальная авария - затопление в ателье на улице Одоевского. На место происшествия была вызвана бригада сантехников.

4 января в 17.53 в Заельцовском районе бойцами ГБР-77 был задержан мужчина, пытавшийся похитить из супермаркета дорогостоящий алкоголь на рекордную сумму - 133 тысячи рублей. Рекордсмен был передан полицейским.

Двойное преступление было предотвращено «гвардейцами» 4 января в Дзержинском районе. Выехав по сигналу тревоги в 17.35 в супермаркет на улице 25 лет Октября, они задержали женщину, которая пыталась похитить сок и конфеты на сумму примерно 1000 рублей. Воровке предложили рассчитаться за товар, и она вызвала в магазин своего друга. Тот появился через полчаса, но, видимо, был не до конца искренен в своих намерениях и тоже попытался совершить кражу: спрятал под куртку две палки сырокопченой колбасы стоимостью по 500 рублей каждая. И все-таки рассчитаться пришлось обоим, а весь похищенный криминальной парочкой товар был возвращен на полки.

6 января в 16.30 в магазине Центрального района бойцами ГБР ГВАРДИИ был задержан мужчина, укравший с витрины тюбик лубриканта и упаковку лейкопластырей на общую сумму 600 рублей. Он был отпущен без вызова полиции после того, как рассчитался за украденные товары.

Самое мелкое по сумме хищение в этом году было пресечено «гвардейцами» 8 января в магазине на улице Громова. Охранник на выходе задержал девушку, которая украла с витрины журнал с кроссвордами.