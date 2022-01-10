Новосибирский Левша создал розу, помещающуюся в игольном ушке. Фото: Владимир Анискин "ВКонтакте".

Микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин создал необычную розу — расположена она в игольном ушке. Снимками нового произведения искусства новосибирский Левша поделился в соцсети.

— Встречайте — роза в игольном ушке. Роза выполнена из красителя и состоит из 30 деталей, 19 из которых приходится на бутон, — рассказала Анискин на своей странице во «ВКонтакте».

Он добавил, что сейчас работает над оформлением миниатюрного цветка. Творец надеется, что оно выйдет таким же изящным.

По словам автора произведения искусства, такая розочка может послужить уникальным подарком состоятельного мужчины для его возлюбленной.

— Мало кто может подарить любимой женщине самую дорогую розу в мире, — уверен сибиряк.

Ранее КП-Новосибирск писала, как Владимир Анискин в канун Нового года сделал елочные игрушки в виде снежинок, а в центр поместил крохотные рисунки новогодних атрибутов.

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