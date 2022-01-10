Суд отказал экс-прокурору из Новосибирска в освобождении из СИЗО

Суд отказал в освобождении из СИЗО экс-прокурору из Новосибирска
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Бывший прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин не добился смягчения наказания за получение взятки. Об этом сообщают в облсуде.
В понедельник, 10 января, суд рассмотрел ходатайство стороны защиты, и принял решение не изменять меру пресечения в отношении экс-прокурора.
Напомним, месяц назад, 9 декабря 2021 года, Бушмакина посадили из-за взятки в 150 тысяч рублей, которую он получил от директора АО «Сибма». Также бывшему прокурору Дзержинского района вменяют превышение должностных полномочий за постановку на учет иностранного гражданина.
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