Суд отказал экс-прокурору из Новосибирска в освобождении из СИЗО

Суд отказал в освобождении из СИЗО экс-прокурору из Новосибирска Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бывший прокурор Дзержинского района Новосибирска Олег Бушмакин не добился смягчения наказания за получение взятки. Об этом сообщают в облсуде.

В понедельник, 10 января, суд рассмотрел ходатайство стороны защиты, и принял решение не изменять меру пресечения в отношении экс-прокурора.

Напомним, месяц назад, 9 декабря 2021 года, Бушмакина посадили из-за взятки в 150 тысяч рублей, которую он получил от директора АО «Сибма». Также бывшему прокурору Дзержинского района вменяют превышение должностных полномочий за постановку на учет иностранного гражданина.

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