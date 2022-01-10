В Новосибирске объявили в розыск мужчину, совратившего двух школьниц

Парень приставал к девочкам возле железной дороги. Фото: ГУ МВД РФ по НСО

В Новосибирске со слов жертв составили фоторобот парня, который приставал к несовершеннолетним девочкам. Все произошло 17 ноября 2021 года возле железной дороги на улице Даргомыжского в Заельцовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.

— В Заельцовском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ, — сообщили в Следкоме.

Всех, кто может опознать этого человека, следователи просят обратиться к нам по адресу: улица Красный проспект, дом № 179, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 227-20-87, 8 (383) 203-57-39.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что школьник надругался над пятилетней девочкой в Новосибирске.

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