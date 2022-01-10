В Новосибирске мужчина выстрелил в соседа и пытался задавить его 6-летнего сына

Мужчина стрелял в соседа из пистолета Фото: Андрей АБРАМОВ

Неадекватный 41-летний мужчина несколько лет терроризирует соседей на Выборной: он бьет по стене молотком, стреляет в людей, а недавно попытался сбить на автомобиле ребенка соседей. Пострадавшие обращались в полицию, но пока безрезультатно. Об этом соседка странного мужчины Екатерина сообщила в понедельник, 10 января, в группе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

— Мы уже сходим с ума от нашего соседа на Выборной, 106. Он наркоман, бесконечно бьет по стене молотком. Ругались с ним не раз, он стреляет с каких-то пистолетов, а рядом детский садик. Выстрелил в мужа уже не первый раз. Много заявлений лежит в полиции, но толку нет. Вчера он наехал на моего 6-летнего сына, — рассказала подписчица Екатерина.

Как рассказали в полиции, летом 2021 года 41-летний мужчина тоже жаловался на соседей из-за нарушения тишины и покоя. После этого, 29 октября прошлого года, он несколько раз выстрелил в мужа Екатерины из травматического пистолета.

Травмы потерпевшего 50-летнего мужчины. Фото: АСТ-54

— В полицию из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении 50-летнего жителя дома на улице Выборной с телесными повреждениями. Полицейские установили, что в ходе конфликтной ситуации в потерпевшего несколько раз из травматического оружия выстрелил 41-летний сосед, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Собранные полицейскими материалы направлены в районную администрацию для принятия решения.

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