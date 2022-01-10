В Новосибирске в новогодние праздники на пожаре погиб 11-летний мальчик. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинском районе Новосибирска произошла трагедия. Там, 3 января 2022 года, в пятиэтажке на улице Блюхера произошел пожар. При его тушении спасатели обнаружили тело 11-летнего мальчика. Ребенок получил ожоги. По факту случившегося следователи возбудили и расследуют уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

— По данным следствия, пожар случился около 6 утра. Родителей ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, на данный момент угрозы их жизни и здоровью нет. По предварительным данным, причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — рассказали подробности в СК РФ по Новосибирской области.

На месте ЧП работали следователь, следователь-криминалист регионального следственного управления, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. Будут проведены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

— По делу выполняется комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается, — добавили в СК.

По данным МЧС, тело мальчика нашел на полу специалист звена газодымозащитной службы. На вызов о пожаре в пятиэтажке реагировали 23 человека личного состава и 6 единиц техники.

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