Новосибирцев возмутили очереди в раздевалку на катке у стадиона «Спартак»

В новогодние праздники количество посетителей на катке выросло в 3 раза по сравнению с прошлым годом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спрос на катки и аквапарки Новосибирска резко вырос в новогодние праздники, так как детские площадки были закрыты, а на каток можно было попасть без QR-кода. Некоторым новосибирцам это не понравилось, потому что там выстроились огромные очереди.

Генеральный директор катка назвал КП-Новосибирск причины больших очередей.

— За период новогодних праздников количество посетителей на катке ОАО «Стадион «Спартак» выросло в 3 раза по отношению к тому же периоду прошлого года, а непосредственно 8-го января — почти в 3,5 раза, — рассказал КП-Новосибирск генеральный директор ОАО «Стадион «Спартак» Михаил Федотов.

Огромные очереди в раздевалку, по мнению директора, обусловлены тем, что на катке у «Спартака» есть «единственное в городе специализированное и теплое помещение для переодевания и отдыха, где для катающихся доступно горячее питание».

На вопрос, как администрация стравляется с гигантскими очередями, директор не ответил, однако указал, что причина столпотворений также может быть в тяге населения к здоровому образу жизни и активному отдыху.

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