Врачи рассказали о состоянии парня, пытавшегося покончить с собой в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 10 января, стало известно, в каком состоянии находится парень, пытавшийся покончить с собой в Новосибирске. Вечером 9 января его без одежды нашли в сугробе под окнами многоэтажки на улице Аникина.

— Состояние тяжелое, стабильное, — рассказали КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, раздетого и полуживого парня заметили в сугробе очевидцы. Они укрыли его одеялом и вызвали реанимацию. Причина случившегося неизвестна.

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