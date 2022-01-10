Врачи рассказали о состоянии парня, пытавшегося покончить с собой в Новосибирске.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В понедельник, 10 января, стало известно, в каком состоянии находится парень, пытавшийся покончить с собой в Новосибирске. Вечером 9 января его без одежды нашли в сугробе под окнами многоэтажки на улице Аникина.
— Состояние тяжелое, стабильное, — рассказали КП-Новосибирск в Минздраве Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала, раздетого и полуживого парня заметили в сугробе очевидцы. Они укрыли его одеялом и вызвали реанимацию. Причина случившегося неизвестна.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Новосибирске парня, пытавшегося покончить с собой, нашли в сугробе без одежды
Он еще двигался, когда приехала реанимация (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер