В Новосибирске 41 дом остался без отопления из-за порыва трубопровода.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник, 10 января, на улице Котовского в Новосибирске произошел порыв трубопровода. Из-за этого тепло отключили в 41 многоквартирном доме, трех образовательных учреждениях и двух медучреждениях.
— Дефект также повлияет на параметры теплоснабжения домов жилмассива Башня, микрорайона Горский, а также улиц Вертковская, Римского-Корсакова, — уточнили в СГК.
В компании добавили, что возраст поврежденной трубы — 51 год.
Специалисты начнут ремонт в 12:00 10 января, а завершат работы в 4 часа утра 11 января. После этого тепло вернется в дома новосибирцев.
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