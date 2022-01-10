В Новосибирске 41 дом остался без отопления из-за порыва трубопровода. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 10 января, на улице Котовского в Новосибирске произошел порыв трубопровода. Из-за этого тепло отключили в 41 многоквартирном доме, трех образовательных учреждениях и двух медучреждениях.

— Дефект также повлияет на параметры теплоснабжения домов жилмассива Башня, микрорайона Горский, а также улиц Вертковская, Римского-Корсакова, — уточнили в СГК.

В компании добавили, что возраст поврежденной трубы — 51 год.

Специалисты начнут ремонт в 12:00 10 января, а завершат работы в 4 часа утра 11 января. После этого тепло вернется в дома новосибирцев.

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