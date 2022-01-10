Под Новосибирском иномарка сбила 10-летнего ребенка на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по НСО.

В рабочем поселке Краснообск автомобиль «Киа Сид» сбил 10-летнего ребенка. Инцидент произошел днем 9 января. Об этом рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Водитель 1982 года рождения ехал со стороны Центральной улицы в сторону улицы Северной. У дома № 244/5 сбил ребенка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В результате наезда пострадал 10-летний пешеход. Ребенка госпитализировали с различными травмами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber