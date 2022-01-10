В Новосибирск придут морозы до -26 градусов на рабочей неделе

В Новосибирск в середине недели придут суровые морозы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске в середине недели метели отступят, а теплую погоду заменят суровые крещенские морозы до -26 градусов. Об этом сообщают синоптики сервиса «Яндекс.Погода».

По данным сервиса, самым снежным днем будет понедельник, 10 января. Днем будет -14 градусов, к вечеру похолодает до -17 градусов. Со вторника по среду в Новосибирске будет около -13...-16 градусов в дневное время.

Крещенские морозы начнутся к четвергу, 13 января. Ночью столбик термометра опустится до -24 градусов, а на следующий день температура упадет до -26 градусов мороза.

В выходные температура снова поднимется: в воскресенье днем уже будет около -5 градусов, пойдет снег.

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