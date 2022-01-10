В Новосибирске второй раз за неделю пропало отопление на улице Чаплыгина. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Центральном районе Новосибирска на улице Чаплыгина отопление исчезло в 15-ти домах. Это произошло в воскресенье, 9 января, из-за дефекта на теплотрассе.

По информации портала «Мой Новосибирск», тепло отключали на улицах Максима Горького, Каменской и Октябрьской. Произошло аварийное отключение примерно в 11:00.

Как сообщили КП-Новосибирск в СГК, завершили ремонтные работы вечером 9 января.

— Теплотрассу включили в работу в 20:45 9 января, — уточнили КП-Новосибирск в компании.

Ранее КП-Новосибирск писала, 8 января в центре Новосибирска вода затопила котлован на территории строящегося дома и залила подвал недостроенного здания. На месте ЧП разрушился асфальт. Проверку случившегося начали прокуроры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске кипяток залил улицу Чаплыгина из-за коммунальной аварии

Поток воды подтопил строящийся дом (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber