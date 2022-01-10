В Новосибирске второй раз за неделю пропало отопление на улице Чаплыгина.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Центральном районе Новосибирска на улице Чаплыгина отопление исчезло в 15-ти домах. Это произошло в воскресенье, 9 января, из-за дефекта на теплотрассе.
По информации портала «Мой Новосибирск», тепло отключали на улицах Максима Горького, Каменской и Октябрьской. Произошло аварийное отключение примерно в 11:00.
Как сообщили КП-Новосибирск в СГК, завершили ремонтные работы вечером 9 января.
— Теплотрассу включили в работу в 20:45 9 января, — уточнили КП-Новосибирск в компании.
Ранее КП-Новосибирск писала, 8 января в центре Новосибирска вода затопила котлован на территории строящегося дома и залила подвал недостроенного здания. На месте ЧП разрушился асфальт. Проверку случившегося начали прокуроры.
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