В Новосибирске незаконная заправка на Выборной вновь заработала после сноса

В Новосибирске снова заработала снесенная по решению администрации заправка Фото: Мария ЛЕНЦ

Незаконная автозаправка на улице Выборной снова заработала с нового года, несмотря на то, что 28 декабря ее снесли по решению администрации Октябрьского района.

Теперь АЗС выглядит как грузовик, полный канистр с бензином. Автомобиль припаркован возле дороги, а приветствует водителей все та же реклама. Раньше заправка располагалась внутри гаража.

Решение о сносе незаконной заправки владельцу вынесли еще летом, но хозяин гаража проигнорировал его. Объект решили снести из-за жалоб новосибирцев и отсутствия у владельца документов на топливо.

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