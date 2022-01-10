Нижний Новгород передал Новосибирску титул «Новогодняя столица России»

Вице-мэр Новосибирска приняла снежинку из рук мэра Нижнего Новгорода. Фото: Правительство Нижегородской области

Новосибирск принял титул «Новогодней столицы России-2023» от Нижнего Новгорода. Торжественная церемония прошла в последний день выходных, 9 января, на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщают на сайте Правительства Нижегородской области.

Вместе с титулом «Новогодней столицы России» мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передал символ фестиваля — снежинку — вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой. Ее установят на Михайловской набережной.

— Сегодня мы забираем символичную снежинку у нашего прекрасного друга — города Нижнего Новгорода. Для нас это очень высокая планка. Нижний старше Новосибирска почти на семь столетий — нашему городу через год исполнится всего 130 лет, он еще молод. Лично я увезу из Нижнего ощущения тепла, доброты и воспоминания о той сказочной атмосфере, которую организаторы создали и подарили жителям и всем гостям города, — сказала Анна Терешкова.

Вице-мэр добавила, что Новосибирск будет ждать нижегородцев в следующем году у себя в гостях и надеется, что город тоже сможет их удивить.

Церемония завершилась фееричным ледовым шоу. Фото: Правительство Нижегородской области

Итогом передачи титула и финалом фестиваля в Нижнем Новгороде стало ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» на фоне Главного ярмарочного дома с проекцией видео от режиссера Татьяны Навки. Там выступила сильнейшая фигуристка в мире Алина Загитова.

Проект «Новогодняя столица России» существует с 2012 года. За это время «снежинка» уже побывала в Казани, Вологде, Владимире, Сортавале, Тамбове, Ханты-Мансийске, Туле, Рязани и Калуге.

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