В Новосибирске улицу Выборную затопило из-за прорыва трубы. Фото: "АСТ-54".
В Новосибирске улицу Выборную затопило после прорыва трубы. Информация о случившемся появилась в соцсетях в ночь на понедельник, 10 января.
— На территорию детского сада №70 тоже затекло много воды. Водоснабжение отключено в нескольких домах, — говорится в сообщении паблика «АСТ-54».
По словам горожан, на месте случившегося работает бригада «Горводоканала». Специалисты устраняют последствия аварии.
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