Скоростной поезд «Ласточка» между Барнаулом и Новосибирском запустят в 2023 году

Алтайскому краю для запуска рейса нужны еще три вагона Siemens Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первая «Ласточка» должна была отправиться из Барнаула в Новосибирск еще в декабре 2020 года, но дату перенесли. Теперь запуск планируют к 2023 году, об этом сообщает amic.ru со ссылкой на замминистра транспорта Алтайского края Дмитрия Коровина.

— У нас все готово. Абсолютно все. Уже договорились губернаторы обоих регионов, мы составили расписание. Завод может в год выпускать только 360 вагонов. На нас не хватает, — объяснил Дмитрий Коровин.

Дело в том, что в РЖД хотят сначала модернизировать депо в другом городе — Омске. На это необходимо около 110 миллионов рублей. А вот Алтайскому краю для запуска рейса нужны еще три вагона Siemens: два из них будут задействованы в поездках, а другой останется про запас.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что запуск «Ласточки» из Новосибирска в Томск отложили на неопределенный срок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.