Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 10 января 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 10 января 2022 года: сложно проехать по улице Титова. Кроме того, затруднено движение по улицам Троллейной и Немировича-Данченко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение затруднено по улицам Котовского, Станиславского, Ватутина. Сложно проехать по улице Блюхера, проспекту Карла Маркса и улице Блюхера. Пробка сковала и Октябрьский мост.

На правом берегу Новосибирска движение затруднено по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Заторы наблюдаются на улицах Зыряновской, Восход, Кирова и Никитина.

По данным «2ГИС», утром первого рабочего дня после новогодних праздников Новосибирск сковали пробки в 8 баллов.

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