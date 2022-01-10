Погода в Новосибирске на 10 января 2022 года: будут гололед и метели

В Новосибирске ожидается похолодание
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В понедельник, 10 января, в Новосибирске днем ожидается похолодание до -15 градусов. Об этом сообщают специалисты ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
В ночь на понедельник, 10 января, пройдет небольшой снег. Подует западный ветер 6-11 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду. Температура опустится до -10 градусов мороза.
Днем синоптики прогнозируют небольшой снег и облачность с прояснениями. Днем будет холоднее, чем ночью: ожидается -8...-10 градусов с понижением температуры в течение дня до -13...-15 градусов. На дорогах заносы, местами гололедица.
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