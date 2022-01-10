В Новосибирске парня, пытавшегося покончить с собой, нашли в сугробе без одежды

Парень упал с 26 этажа и выжил. Фото: стоп-кадры из видео

В Новосибирске на Аникина, 16, рядом с многоэтажкой нашли парня, пытавшегося покончить с собой. Он лежал в сугробе без одежды. О происшествии сообщили свидетели инцидента в группе «ЧП Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте».

— Консьержка добежала до нашей квартиры и попросила теплое одеяло. Парень живой, шевелится, ждем реанимацию, — рассказала девушка на видео.

Причина случившегося неизвестна. Информация о состоянии пострадавшего и другие подробности уточняются.

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