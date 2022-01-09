Правительство РФ выделит еще 1,6 миллиарда рублей на строительство ЛДС в Новосибирске

На строительство нового ЛДС в Новосибирске выделили дополнительные субсидии. Фото: Правительство Новосибирской области

На строительство новой арены в Новосибирске дополнительно направят 1,6 миллиарда рублей из федерального бюджета. Информация об этом появилась на сайте Правительства Российской Федерации.

— Более 1,6 миллиарда рублей пойдет на завершение строительства многофункциональной ледовой арены в Новосибирске. Ледовый комплекс рассчитан на 10,5 тысячи зрителей. Строительство арены идет с 2019 года и завершится в 2022 году. В прошлые годы на ее создание из федерального бюджета было направлено свыше 4,3 миллиарда рублей, — отметили в сообщении на сайте Правительства.

Напомним, недавно в Новосибирске на стройке ЛДС были завершены монолитные работы. Новую ледовую арену строят к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году. Параллельно с ЛДС проходит возводится станция метро «Спортивная».

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