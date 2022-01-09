Новосибирский ХК «Сибирь» всухую обыграл «Амур» в гостях

Никита Сетдиков забил гол в ворота амурцев. Фото: стоп-кадр из видео

«Сибирь» на хабаровской «Платинум-Арене» переиграла «Амур» со счетом 1:0. Это первая победа новосибирцев в 2022 году.

В первом же периоде на 7-й минуте отличился Никита Сетдиков с передач Александра Шарова и Валентина Пьянова.

Во втором периоде защитник новосибирцев Михал Чайковски дважды нарушил правила и получил удаление на шесть минут. В последнюю двадцатиминутку «Сибирь» едва не сдала позиции, но амурцы за 35 попыток не сумели «пробить» вратаря новосибирцев Харри Сятери.

— Не надо расслабляться. Чувство опасности должно у нас всегда рядом быть. Может быть все по-другому, — несмотря на победу, серьезно напутствовал игроков тренер Андрей Мартемьянов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.