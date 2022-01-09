В Новосибирской области 40-летняя женщина умерла от коронавируса

Всего в области COVID-19 с начала эпидемии заразились почти 100 тысяч человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 8 января, в оперативном штабе Новосибирской области сообщили, что за последние сутки в регионе от коронавируса умерли еще 13 человек.

— Скончались пятеро мужчин в возрасте от 57 до 83 лет и восемь женщин в возрасте от 40 до 92 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 345 человек, — сообщили в оперштабе региона.

В отделениях реанимации находятся 256 пациентов, среди них 35 человек — на ИВЛ. Всего в инфекционные больницы Новосибирской области с COVID-19 или подозрением на коронавирус госпитализированы 2 720 человек, в том числе 30 детей.

Всего в области COVID-19 с начала эпидемии заразились 97 197 человек; за последние сутки их прибавилось 230. Также за последний день выздоровели 284 пациента; за все время пандемии их стало 67 593 человека.

Всего в Новосибирской области сдали уже 3 358 442 теста на коронавирус.

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