Умер Леонид Шувалов — основатель «Зеленой галереи» в Новосибирске

Леонид Шувалов умер в Рождество на 70 году жизни. Фото: Борис Барышников

Основатель новосибирской галереи «Зеленая пирамида» Леонид Шувалов умер, находясь в Крыму. Ему было 70 лет. Он скончался 7 января, на Рождество.

Новосибирский меценат и писатель Леонид Юрьевич Шувалов окончил Свердловский юридический институт, написал в соавторстве несколько детективных книг, но главным детищем была арт-галерея «Зеленая пирамида», вспоминают в группе «Новосибирск скорбит» в социальной сети «Вконтакте».

«Зеленая пирамида» — это арт-клуб, который создали Леонид Шувалов и Аркадий Пасман в подвале Архитектурно-художественной академии в 1993 году. Это место было своего рода отцом современных новосибирских лофтов, арт-пространств: там звучала музыка, читались стихи, собирались художники.

— Арт-галерея «Зеленая пирамида» осиротела. Для многих нас невосполнимая утрата, для иного мира радость встретить такую добрую и светлую душу. Глубочайшие соболезнования, душевных сил сыну Владимиру Шувалову, — пишет друг семьи Шуваловых Виктор Никулин.

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