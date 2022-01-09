В Первомайском районе Новосибирска хулиганы прострелили балконное стекло в квартире

Балкон прострелили с улицы. Фото: АСТ-54

В Первомайском районе Новосибирска, на КСМ, неизвестные прострелили балконное стекло. Инцидент произошел вечером в субботу, 8 января. Об этом сообщила хозяйка квартиры в соцсети.

— Переехала на КСМ меньше года назад, живу на Твардовского, 22/5, на 4 этаже. Вчера около девяти вечера услышала треск на балконе. Я конечно, слышала, что Первомайский район криминальный, но чтобы по окнам стреляли… С таким сталкиваюсь впервые, — написала сибирячка в группе «АСТ-54».

В комментариях новосибирцы посоветовали женщине обзавестись бронежилетом и напомнили, что такое нередко случается на КСМ.

— Вчера вечером звонила на 112. Около 12 ночи приехали полицейские, они все сфотографировали, заполнили заявление. Переехала на КСМ меньше года назад, мало кого знаю. Никаких займов никогда не брала. Поэтому нет никаких мыслей, кто это мог быть. Думаю, хулиганы, — сообщила КП-Новосибирск хозяйка квартиры.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что 8 января около 9 вечера в Первомайский отдел полиции поступило сообщение о поврежденных балконных стеклах в квартире на улице Твардовского. В настоящее время уточняются обстоятельства произошедшего.

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