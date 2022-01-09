В Новосибирске соседи кормят через дверной глазок брошенную в квартире кошку

Кошку кормят через дверной глазок. Фото: стоп-кадр из видео АСТ-54

В Новосибирске на улице Одоевского, 1/7 кошка осталась одна в квартире за закрытой дверью. Об этом сообщила соседка хозяина брошенного животного Елена Помогалова в группе «АСТ-54». По словам женщины, кошка находится в одиночестве с Нового года.

— У хозяина сломался ключ, и он не нашел ничего лучше, чем уйти куда-то к друзьям. А кошечка одна, кричит. Соседка ее подкармливает, как может, через глазок, но надо что-то делать, — рассказала женщина.

Елена Помогалова сообщила КП-Новосибирск, что дверь в настоящее время еще закрыта, а хозяин кошки не объявлялся.

— Полиция приезжала, составили акт, установили личность хозяина, сказали, будут искать, — уточнила Елена.

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