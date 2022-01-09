В Новосибирске пьяные родители забыли ребенка в такси и обвинили водителя в похищении

Нетрезвых родителей высадили у отдела полиции. Фото: Инцидент Новосибирск

Выпившие родители дебоширили в такси и кидались на водителя, а потом ушли, забыв вещи и ребенка. Об этом рассказал подписчик группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «Вконтакте». Известно, что инцидент случился 6 января.

— Пассажирами была пьяная пара с ребенком. Женщина неоднократно открывала двери прямо на ходу, создавая аварийные ситуации. В конце концов, на мой крик с просьбой больше так не делать, ее муж начал хватать меня за одежду и за ручку КПП, мешать мне вести автомобиль, в общем, вести себя агрессивно, — рассказал таксист.

После этого водитель изменил маршрут и поехал к отделу полиции. Далее, по словам таксиста, он попросил сотрудника Росгвардии высадить нетрезвых пассажиров, а затем сразу уехал, чтобы не создавать себе дополнительных проблем. Однако и водитель, и родители забыли про ребенка, который остался в машине вместе с вещами. За ними приехал полицейский, а потом, со слов таксиста, и возмущенные родители, которые принялись обвинять его в похищении ребенка.

— 6 января в полицию поступило сообщение о конфликтной ситуации, произошедшей между водителем такси и пассажирами. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали случившееся в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Напомним, ранее под Новосибирском подростки нашли в коробке на морозе новорождённую девочку.

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