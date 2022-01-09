Следователи завели уголовное дело из-за брошенного в коробке младенца под Новосибирском

Сейчас ребенку ничего не угрожает. Фото: личный архив героев публикации

В Следственном комитете завели уголовное дело из-за младенца в коробке, которого бросили умирать на морозе. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что подростки нашли новорожденного ребенка в коробке на обочине дороги. Мама одного из спасителей уже думает об удочерении.

— По данному факту следственным отделом по городу Обь следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), — сообщили в следкоме.

Следователи и полицейские ищут родителей девочки или тех, кто выкинул ее на мороз. Сейчас новорожденная находится в больнице под присмотром врачей, ее жизни ничего не угрожает.

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