В Новосибирске на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина

Мужчину без признаков жизни вынесли из горящей квартиры. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске в Первомайском районе на пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина. Его эвакуировали из горящей квартиры без признаков жизни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

— Возгорание произошло 7 января в 16:43 в однокомнатной квартире на 15 этаже 17-ти этажного дома по ул. Одоевского в Первомайском районе Новосибирска. Реагировали 28 человек и 9 единиц техники, — уточнили КП-Новосибирск в пресс-службе.

Горели домашние вещи на площади 8 квадратных метров. Из подъезда эвакуировались 2 человека, также пожарные спасли женщину. Позднее в следственном комитете подтвердили, что медикам не удалось спасти мужчину, которого вынесли из горящей квартиры.

Напомним, ранее самолет, прилетевший в Китай из Новосибирска, сгорел в аэропорту Ханчжоу.

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