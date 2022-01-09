Запуск поезда «Ласточка» из Новосибирска в Томск отложили на неопределенный срок

Запуск скоростного поезда отложили на неопределенный срок
Фото: Александр ЖМУЛИН
Запуск скоростного электропоезда «Ласточка» из Томска в Новосибирск отложили в очередной раз. Об этом сообщили в томском отделении РЖД.
Ранее в компании планировали запустить поезда типа «Ласточка» из Новосибирска в Кемерово, Барнаул, Новокузнецк, Омск и Томск. Пробная поездка «Ласточки» по маршруту Новосибирск — Томск состоялась в сентябре 2019 года.
Поезд планировали запустить еще в декабре 2020 года, но планы сорвала пандемия коронавируса. В этот раз поезд решили не запускать по той же причине: из-за снижения пассажиропотока. К тому же, для запуска еще необходимо модернизировать томскую инфраструктуру.
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