Под Новосибирском водитель «Лады» погиб, врезавшись в иномарку

Водитель Лады скончался до приезда скорой помощи. Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области
На трассе «Иртыш» в Каргатском районе 46-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в легковушку Kia Optima. О ДТП, которое произошло 8 января, сообщили в региональном отделе ГИБДД.
— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ЛАДА скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля КИА получил различные травмы, — уточнили в Госавтоинспекции Новосибирской области.
Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала об еще одной трагедии на трассе «Иртыш»: ВАЗ столкнулся с фурой, погибли два человека.
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