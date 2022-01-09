Под Новосибирском в жутком ДТП с фурой погибли водитель и пассажирка «ВАЗа»

Легковушку буквально смяло под фурой. Фото: АСТ-54

Водитель и пассажирка «ВАЗа» погибли под Новосибирском, залетев под фуру. О страшной аварии, случившейся 8 января, сообщили в группе «АСТ-54».

По данным полиции, 28-летний водитель «ВАЗ-2112» с пассажиркой ехал из Омска в сторону Новосибирска по трассе Р-254 в Барабинском районе. Он вырулил на полосу встречного движения на скользкой дороге и врезался в фуру «Сканиа».

— В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля 1993 года рождения и пассажирка 1981 года рождения. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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