Под Новосибирском в жутком ДТП с фурой погибли водитель и пассажирка «ВАЗа»

Легковушку буквально смяло под фурой. Фото: АСТ-54
Водитель и пассажирка «ВАЗа» погибли под Новосибирском, залетев под фуру. О страшной аварии, случившейся 8 января, сообщили в группе «АСТ-54».
По данным полиции, 28-летний водитель «ВАЗ-2112» с пассажиркой ехал из Омска в сторону Новосибирска по трассе Р-254 в Барабинском районе. Он вырулил на полосу встречного движения на скользкой дороге и врезался в фуру «Сканиа».
— В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля 1993 года рождения и пассажирка 1981 года рождения. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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