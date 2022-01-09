В Новосибирске устранили коммунальную аварию на Чаплыгина

Вода затопила котлован строящегося здания. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В Новосибирске в 117 домах на улице Чаплыгина восстановили отопление. Теплоснабжение специалисты СГК восстановили к 20:00 субботы, 8 января. Кроме того, тепло вернулось в большую часть домов еще днем. Информация об этом появилась в телеграм-канале СГК.

— Наша бригада завершила работы на трубопроводе по ул. Чаплыгина, теплосеть включена в работу в 16:00. К настоящему времени теплоноситель уже должен поступать в дома, — уточнили в компании.

Напомним, ранее 8 января в центре Новосибирска вода затопила котлован на территории строящегося дома и зашла в подвал недостроенного здания. На месте аварии разрушился асфальт, а прокуратура начала проверку.

Проезд на месте порыва трубы будет закрыт еще около 10 дней: будут проводится работы и благоустройство. Финальная реставрация будет возможна только весной.

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