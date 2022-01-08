Власти Тольятти обратятся в прокуратуру после смерти боксера Ареста Саакяна

Врачи не смогли спасти Ареста. Фото: Светлана ПЕТРОСЯН.
Власти Тольятти готовят обращение в прокуратуру после смерти новосибирского боксера Ареста Саакяна, получившего удар в голову на турнире «Короли Нокаутов».
Глава Тольятти Николай Ренц подчеркнул, что прошедшие соревнования не были согласованы ни с местной администрацией, ни со спорткомитетом.
- Мы не знаем, как они проводились, какие были условия, как было организовано все. По этому поводу мы в понедельник обратимся в прокуратуру, чтобы разобрались, - заявил ТАСС Николай Ренц.
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