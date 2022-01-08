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Происшествия8 января 2022 19:45

Власти Тольятти обратятся в прокуратуру после смерти боксера Ареста Саакяна

Чиновники заявили, что турнир, на котором спортсмен получил удар в голову, не был согласован
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Врачи не смогли спасти Ареста. Фото: Светлана ПЕТРОСЯН.

Врачи не смогли спасти Ареста. Фото: Светлана ПЕТРОСЯН.

Власти Тольятти готовят обращение в прокуратуру после смерти новосибирского боксера Ареста Саакяна, получившего удар в голову на турнире «Короли Нокаутов».

Глава Тольятти Николай Ренц подчеркнул, что прошедшие соревнования не были согласованы ни с местной администрацией, ни со спорткомитетом.

- Мы не знаем, как они проводились, какие были условия, как было организовано все. По этому поводу мы в понедельник обратимся в прокуратуру, чтобы разобрались, - заявил ТАСС Николай Ренц.

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