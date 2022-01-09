Погода в Новосибирске на 9 января 2022 года: будет снежно и тепло

В городе будет снежно. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Погода в Новосибирске на 8 января 2022 года в очередной раз покажет капризный сибирякий характер: после похолодания в городе вновь потеплеет и пойдет мокрый снег. Об этом сообщили синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— Ночью температура опустится до -5 градусов. А уже днем в Новосибирской области потеплеет от 0 до -2 градусов. И днем, и ночью будет идти снег, — прогнозируют синоптики.

Ветер будет дут западный со скоростью 7-12 метров в секунду, а местами порывы могут достигать 17м\с.

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