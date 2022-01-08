Новосибирцы заняли первое место в фестивале снежной скульптуры

Новосибирск занял первое мество с фигурой "Танец Шамана". Фото: Ирина Некрасова

В Новосибирске завершился Сибирский фестиваль снежной скульптуры: он прошел в столице Сибири в 22 раз.

— Свое мастерство приехали показать команды из разных уголков страны и города-побратима Павлодара. В этом году много композиций, в центре которых — человек. Некоторые элементы — фигуры животных, выражение лиц — выполнены с удивительной точностью. И таких работ не одна, не две, а много. Очень сложно выделить победителя, уровень мастерства скульпторов существенно вырос. В этом году тематика фестиваля посвящена мотивам Сибири, — сказал мэр города Анатолий Локоть.

По итогам фестиваля первое место заняла новосибирская команда, создавшая фигуру «Танец Шамана». Не уступил свои позиции другим участникам и Хабаровск: как и в прошлом году, команда забрала приз мэра Новосибирска - представили они скульптуру «Духи Сибири». Второе место на фестивале заняла команда из города Павлодара с композицией «Между времен и пространств». Третье место досталось скульпторам из Республики Тыва за работу «Из поколения в поколение».

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