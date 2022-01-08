В Новосибирске 39-летний мужчина умер от коронавируса

Врачи делают все возможное, чтобы побороть заразу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: за минувшие сутки в регионе от коронавируса умерли15 человек.

- Это мужчины в возрасте 39 лет, 55 лет, 60 лет, двое пожилых сибиряков в возрасте 71 года, а еще пенсионеры, которым исполнилось 75 лет, 78 лет, 82 года. Также болезнь унесла жизни двух женщин в возрасте 56 лет и пожилых сибирячек в возрасте 71 года, 81 года, 83 лет, 86 лет, 93 лет, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области. - Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 4 332 человека.

В отделениях реанимации на данный момент находятся 288 пациентов, 41 человек не может дышать самостоятельно и подключен к аппаратам ИВЛ.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 96966 человек, за последние сутки диагноз подтвердился у 252 пациентов.

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