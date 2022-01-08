В Новосибирске водитель, по вине которого пострадала 23-летняя девушка, сбежал с места аварии

В Новосибирске виновник ДТП скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске водитель автомобиля, устроивший ДТП на Красном Проспекте, скрылся с места аварии.

— В 04.25 неустановленный водитель ехал улице Каинской в сторону улица Спартака. У дома №1 по улице Красный проспект его машина столкнулась с автомобилем Hyundai Solaris, который ехал в сторону улицы Фабричной, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области. - В аварии пострадала 23-летняя пассажирка. Ее госпитализировали с травмой головы.

После аварии водитель, ставший виновником ДТП, скрылся с места аварии. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и ищут сбежавшего новосибирца.

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