В Новосибирске поймали жулика, грабившего женщин

В Новосибирске полицейские задержали серийного грабителя. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Новосибирские полицейские задержали серийного грабителя. Злоумышленник орудовал в Калининском районе на улицах Рассветной и Курчатова. 29-летний мужчина срывал с женщин украшения, забирал телефоны и деньги.

— 4 января около 20.00 злоумышленник заходил в подъезды домов и нападал на женщин. Часть похищенного задержанный сбыл в ломбард, один из телефонов мужчина выронил при совершении очередного грабежа, остальное имущество полицейские изъяли по месту жительства грабителя, — сообщили в региональном управлении МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Преступник находится под стражей.

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