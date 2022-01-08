Под Новосибирском семилетняя девочка получила тяжелые ожоги, опрокинув на себя чайник

Маленькой девочке понадобилась помощь врачей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

ЧП случилось с селе Киик Тогучинского района: там тяжелые ожоги получил маленький ребенок. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Семилетняя девочка опрокинула на себя горячий чайник: кипяток ошпарил прявую руку и ногу ребенка, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Пострадавшую девочку сразу же отвезли в больницу.

Диагноз врачей был неутешительным: маленькая пациентка получила ожоги 20% тела.

- Медики выявили у ребенка ожоги 2 и 3 степени, - продолжает источник КП-Новосибирск.

Сейчас во всех обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

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