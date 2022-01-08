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Происшествия8 января 2022 5:31

Под Новосибирском семилетняя девочка получила тяжелые ожоги, опрокинув на себя чайник

Она ошпарила кипятком 20% кожи
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
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Маленькой девочке понадобилась помощь врачей.

Маленькой девочке понадобилась помощь врачей.

Фото: Андрей КОПАЛОВ

ЧП случилось с селе Киик Тогучинского района: там тяжелые ожоги получил маленький ребенок. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.

- Семилетняя девочка опрокинула на себя горячий чайник: кипяток ошпарил прявую руку и ногу ребенка, - рассказал источник КП-Новосибирск. - Пострадавшую девочку сразу же отвезли в больницу.

Диагноз врачей был неутешительным: маленькая пациентка получила ожоги 20% тела.

- Медики выявили у ребенка ожоги 2 и 3 степени, - продолжает источник КП-Новосибирск.

Сейчас во всех обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

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