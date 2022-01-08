Умер Арест Саакян - боксер получил смертельный удар в голову во время соревнований

Скончался новосибирский 26-летний боксер Арест Саакян. Фото: инстаграм родственницы спортсмена - Светланы Петросян.

Новосибирский боксер Арест Саакян, получивший смертельный удар в голову во время соревнований, умер в больнице. Об этом сообщила родственница спортсмена на совей странице в соцсетях.

Напомним, 26 декабря новосибирец участвовал в боях турнира «Короли Накаутов» в Тольятти.Во время соревнований спортсмен получил удар в голову, 10 дней боец пробыл в коме. За его жизнь боролись врачи, но спасти спортсмена не удалось.

— Хоронить будем в Армении, в городе Ереван. Попрощаться можно будет в Тольятти, — написала родственница спортсмена Светлана Петросян у себя на странице в соцсетях.

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