«Мощное художественное высказывание»: новогодняя елка из погон МВД позабавила соцсети

Новосибирцев удивила новогодняя елка из погон МВД. Фото: соц.сети

Соцсети удивила новогодняя елка, которая была собрана из полицейских погон. Фотографией «поделки» поделился директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов.

— Думаю, вы должны увидеть это мощное художественное высказывание органов внутренних дел Кировской области. Итак, в тереме Деда Мороза в Устюге есть музей елок, сделанных из разных штук — из вилок, ершиков, ЖД костылей и всего такого. А есть вот такой — из погон, сделанная полицейскими. От младших чинов к старшим. Мне кажется, что это настолько концептуально цельное осмысление нынешней действительности, что все музеи современного искусства должны биться за этот экспонат, — написал новосибирец у себя на странице в Facebook.

Правда, некоторые в соцсетях вступились за дерево: мол, никого такими экспонатами уже не удивишь.

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