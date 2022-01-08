В Новосибирской области пропала женщина в черном

В Новосибирской области пропала женщина. О ее местонахождении ничего неизвестно с 6 января. Фото: ЛизаАлерт

В городе Тогучин Новосибирской области пропала 40-летняя Мария Хромогина: поисковики ищут ее уже два дня.

— Рост женщины 135-140 сантиметров, плотного телосложения, у нее темно-русые волосы, карие глаза. Была одета в черные куртку, штаны, шапку. На ногах у нее были черные ботинки. С собой взяла черную сумку, — сообщили в поисково-спасательном отряд «ЛизаАлерт».

Волонтеры просят помощи у новосибирцев в поисках сибирячки. Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52.

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