Под Новосибирском девочка сломала нос, прыгая на батуте

Ребенка госпитализировали в больницу. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

ЧП произошло в одном из спортивных комплексов поселка Краснообск Новосибирской области в новогодние праздники: там получила травму12-летняя школьница. Об этом рассказал источник КП-Новосибирск.

- 3 января девочка прыгала там на батуте и сломала нос, - пояснил источник КП-Новосибирск.

Школьницу доставили в больницу, медики диагностировали у нее закрытый перелом носа и госпитализировали в лор-отделение.

Во всех обстоятельствах произошедшего сейчас разбирается полиция.

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