В Новосибирске иномарка врезалась в ограждение на улице Георгия Колонды

В аварии никто не пострадал.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В субботу, 8 января, в Новосибирске неподалеку от перекрестка улиц Фадеева и Георгия Колонды случилась авария. Водитель въехал в металлический забор. Об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
— На улице Георгия Колонды водитель кроссовера Mitsubishi Outlander не справился с управлением своего автомобиля и врезался в металлический отбойник, — сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
По предварительным данным, пострадавших нет.
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