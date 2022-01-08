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Происшествия8 января 2022 2:46

В Новосибирске иномарка врезалась в ограждение на улице Георгия Колонды

По предварительным данным, пострадавших в аварии нет
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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В аварии никто не пострадал.

В аварии никто не пострадал.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 8 января, в Новосибирске неподалеку от перекрестка улиц Фадеева и Георгия Колонды случилась авария. Водитель въехал в металлический забор. Об этом сообщили очевидцы на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— На улице Георгия Колонды водитель кроссовера Mitsubishi Outlander не справился с управлением своего автомобиля и врезался в металлический отбойник, — сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

По предварительным данным, пострадавших нет.

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