В Новосибирске нашли труп мужчины в квартире

Следователи проводят проверку
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новосибирские спасатели отправились в дом на улице Чехова в Октябрьском районе после того, как 6 января поступил тревожный звонок: хозяин одной из квартир долгое время не открывал двери. Когда спасатели попали в квартиру, то обнаружили там тело 50-летнего мужчины без признаков жизни. На место происшествия вызвали полицейских и следователей.
— По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Екатерина Петрушина.
Следователи проводят проверку по факту смерти новосибирца.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер