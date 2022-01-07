В Новосибирске нашли труп мужчины в квартире

Следователи проводят проверку Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирские спасатели отправились в дом на улице Чехова в Октябрьском районе после того, как 6 января поступил тревожный звонок: хозяин одной из квартир долгое время не открывал двери. Когда спасатели попали в квартиру, то обнаружили там тело 50-летнего мужчины без признаков жизни. На место происшествия вызвали полицейских и следователей.

— По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено, — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Екатерина Петрушина.

Следователи проводят проверку по факту смерти новосибирца.

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