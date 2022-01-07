Видео драки курьеров службы доставки «Самокат» в Новосибирске появилось в соцсетях

Массовая драка шокировала очевидцев
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
В соцсетях появилось видео массовой драки Новосибирске курьеров службы доставки «Самокат». Напомним, потасовка произошла на улице Фадеева: драдись доставщики с парнями в черном. Очевидцы выложили видео драки в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».
— Судя по присланному видео, победу по очкам одержали курьеры, — написал автор поста «АСТ-54».
На место выехали сотрудники «Росгвардии», однако они не застали дерущихся. В полиции ищут очевидцев и устанавливают участников конфликта.
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