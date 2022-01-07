Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-5°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 января 2022 15:04

Видео драки курьеров службы доставки «Самокат» в Новосибирске появилось в соцсетях

Судя по видеоролику, курьеры дрались с парнями в черном
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Массовая драка шокировала очевидцев

Массовая драка шокировала очевидцев

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В соцсетях появилось видео массовой драки Новосибирске курьеров службы доставки «Самокат». Напомним, потасовка произошла на улице Фадеева: драдись доставщики с парнями в черном. Очевидцы выложили видео драки в сообществе «АСТ-54» «ВКонтакте».

— Судя по присланному видео, победу по очкам одержали курьеры, — написал автор поста «АСТ-54».

На место выехали сотрудники «Росгвардии», однако они не застали дерущихся. В полиции ищут очевидцев и устанавливают участников конфликта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске курьеры службы доставки «Самокат» устроили массовую драку

Полиция ищет участников конфликта (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.