Участники драки разбежались к приезду полиции
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В Новосибирске курьеры службы доставки «Самокат» устроили массовую драку. Потасовка произошла в Рождество — днем 7 января — на улице Фадеева.
— Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о конфликте между гражданами на улице Фадеева. На момент прибытия сотрудников Росгвардии конфликтующих сторон обнаружено не было, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области
В ведомстве добавили, что сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают участников конфликта.
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