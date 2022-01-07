Участники драки разбежались к приезду полиции Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске курьеры службы доставки «Самокат» устроили массовую драку. Потасовка произошла в Рождество — днем 7 января — на улице Фадеева.

— Сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о конфликте между гражданами на улице Фадеева. На момент прибытия сотрудников Росгвардии конфликтующих сторон обнаружено не было, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области

В ведомстве добавили, что сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают участников конфликта.

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