Погода в Новосибирске на 8 января 2022 года: потеплеет до -2

В Новосибирск вернутся потепление и снегопады. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске на 8 января 2022 года: на следующий день после Рождества снова придет небольшая оттепель. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра

— Ночью температура в Новосибирске будет -13…-15 градусов, днем потеплеет до -2…-4. Будет облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдет снегопад и метель, на дорогах гололедица. Подует южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью ждет похолодание до -20 градусов, а днем потеплеет до 0...-5. Пройдет мокрый снег, местами метели и гололед.

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