Погода в Новосибирске на 8 января 2022 года: потеплеет до -2

В Новосибирск вернутся потепление и снегопады.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Погода в Новосибирске на 8 января 2022 года: на следующий день после Рождества снова придет небольшая оттепель. Об этом говорят синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра
— Ночью температура в Новосибирске будет -13…-15 градусов, днем потеплеет до -2…-4. Будет облачно с прояснениями, во второй половине дня пройдет снегопад и метель, на дорогах гололедица. Подует южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, — передают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью ждет похолодание до -20 градусов, а днем потеплеет до 0...-5. Пройдет мокрый снег, местами метели и гололед.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер