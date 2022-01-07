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Общество7 января 2022 12:35

Новосибирцев возмутило большое количество детей в термальном комплексе

Горожане написали недовольные отзывы в Сети
Надежда РЫЖКИНА
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Много семей с детьми пришли в термальный комплекс на Рождество.

Много семей с детьми пришли в термальный комплекс на Рождество.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Новосибирска возмутились, что на Рождество в комплексе Мира Термы в Сосновом бору оказалось слишком много детей, несмотря на то, что пятница считается днем для взрослых.

— Все круто, конечно, но написано, что пятница — взрослый день. Специально ждали пятницу, чтобы спокойно отдохнуть, но когда пришли, были в полном шоке! Очень много детей, и никакого предупреждения на сайте, что так будет, конечно же, не было! Остались недовольны данной ситуацией. Были 7 января, — написала жительница Новосибирска в отзыве на «Флампе».

Горожане уверены, что так произошло из-за закрытия на новогодние праздники детских игровых. Ранее новосибирцы жаловались на огромные очереди из семей с детьми в аквапарк.

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