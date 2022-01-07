Экологи рассказали, как правильно избавиться от новогодней елки в Новосибирске

Елку можно переработать, а не выбрасывать Фото: Иван МАКЕЕВ

Новосибирцы скоро начнут выбрасывать елки: экологи дали совет, как правильно избавиться от новогодних деревьев.

— Сначала снимаем с елки все украшения, мишуру, дождики и любой пластик. Затем отпиливаем ветки, складываем в картонную коробку и оставляем сушиться у батареи на несколько недель, периодически помешивая, — рассказала КП-Новосибирск организатор акции по переработке мусора «Зеленая белка» Татьяна Румянцева.

После высыхания сухую хвою и мелко порубленные ветки можно вынести во двор. В земле достаточно вырыть ямку, вытряхнуть всю хвою туда. Важно, чтобы среди остатков хвои веток не попадалось пластика.

Экологи предлагают также отдельно утилизировать ствол елки. Из ствола можно изготовить черенок для лопаты или другого садового инвентаря.

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